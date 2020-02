Bianca Guaccero: età, figlia, altezza, dimagrita, marito

Bianca Guaccero: età, figlia, altezza, dimagrita. Bianca Guaccero è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Oltre a condurre Detto Fatto, dopo Caterina Balivo, ora è alla conduzione in prima serata su Rai 1 di “Una Storia da Cantare I cantautori a Sanremo” con Enrico Ruggeri.

Bianca Guaccero: età

E’ nata a Bitonto, il 15 gennaio 1981. Ha 39 anni.

Bianca Guaccero: figlia, marito

Nel settembre 2013 si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto una figlia nel novembre 2014; il matrimonio si conclude nel novembre 2017.

Bianca Guaccero: altezza

E’ alta 1,70 cm.

Bianca Guaccero dimagrita

I fan di Bianca Guaccero si erano allarmati per via di un eccessivo dimagrimento. Alla conduzione di Detto Fatto è arrivata con molti chili in meno. Nel corso di una puntata di Detto Fatto, programma di Raiuno da lei condotto ogni giorno, ha voluto chiarire la situazione. Bianca Guaccero ha voluto rispondere agli attacchi degli haters sui social che l’avevano criticata e attaccata per l’eccessiva perdita di peso.

“Qualche anno fa, circa 15, ero più in carne anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo […] Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante”. Dopo la gravidanza, infatti, pare il metabolismo dell’attrice sia cambiato. “La cosa più brutta che mi hanno scritto è stata durante la mia partecipazione a Tale e Quale: ‘Fai schifo, vai a farti ricoverare in una clinica di anoressia’”, ha dichiarato dispiaciuta l’attrice, che ha poi aggiunto: “Io non rispondo quasi mai sui social ma quella volta lo feci e scrissi: ‘E se fossi stata veramente malata di anoressia, pensi che una cosa del genere mi avrebbe aiutato?’”.

Carriera di Bianca Guaccero

Esordisce nel cinema con il film Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori, con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. L’anno successivo è tra i protagonisti di Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Nel 2001 è tra i protagonisti, con il ruolo di Angelica, del film Tra due mondi di Fabio Conversi. Nello stesso anno appare nella miniserie TV Ama il tuo nemico 2 di Damiano Damiani, con Andrea Di Stefano. Successivamente alterna i ruoli nel cinema con quelli televisivi, recita in teatro e partecipa inoltre ad alcuni programmi TV in veste di cantante.

Nel 2006 interpreta il ruolo di protagonista nella miniserie televisiva Assunta Spina, ruolo già interpretato nel 1947 da Anna Magnani, tratta da un testo di Salvatore Di Giacomo. Nello stesso anno veste i panni di Carolina nella serie TV Capri, a fianco di Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Gabriella Pession, ruolo che ricopre fino al 2010. Frattanto nel 2007 è protagonista, con Enzo Decaro e Anna Kanakis, della miniserie TV La terza verità in cui interpreta il ruolo della giornalista d’assalto Lidia.

Nel 2008, con Andrea Osvárt, affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai 1. Nello stesso anno è protagonista, con Giorgio Lupano, della miniserie TV La stella della porta accanto di Gianfranco Albano. Inoltre è protagonista, da novembre fino al marzo del 2009, del musical Poveri ma belli, con la regia di Massimo Ranieri. Tra il 2009 e il 2010 prende parte alle miniserie Il bene e il male e Mia madre, quest’ultima per la regia di Ricky Tognazzi. Nel 2012 recita nella fiction Walter Chiari – Fino all’ultima risata e incide, sotto lo pseudonimo di BG, il suo primo singolo da cantante, Look Into Myself.

Il 2014 la vede protagonista dell’opera prima di Adelmo Togliani, L’uomo volante. Nella parte conclusiva del 2015 è concorrente del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. L’estate seguente affianca Alan Palmieri nello show musicale Battiti Live. Nel 2017 interpreta un duetto con Fabrizio Moro dal titolo È più forte l’amore, pubblicato nell’album Pace dello stesso Moro. Sempre nello stesso anno partecipa alla fiction Sotto copertura, con Alessandro Preziosi e Claudio Gioè. Nel 2018 è una delle protagoniste del film TV In punta di piedi. Nello stesso anno conduce su Radio Zeta il programma radiofonico Pane, Amore e Zeta weekend con Luisa Ginetti, e dal successivo settembre il programma televisivo Detto fatto di Rai 2.