È stato inaugurato stamattina, in viale dei Pini a Casalnuovo, il campo di calcio dedicato alla memoria di Simone Frascogna, 19enne del posto che ha perso la vita lo scorso 3 novembre in seguito ad una colluttazione per un diverbio stradale.

Simone fu colpito da quattro fendenti al torace da tre suoi coetanei che sono stati fermati per omicidio volontario poche ore dopo la tragedia. Presente all’inaugurazione in qualità di sindaco della città metropolitana, i cui fondi sono stati investiti per il campo e per altri 5 progetti a Casalnuovo, anche De Magistris:

Si è lasciato andare ad un lungo abbraccio con la signora Natascia Lipari, madre di Simone, il cantante Sal Da Vinci che ha partecipato alla cerimonia proprio per ricordare la passione del 19enne per la musica oltre che per lo sport.

