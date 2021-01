Melito. Assalto armato all’esterno dell’ufficio postale di Melito, bandati in fuga con i soldi. Sono entrati in azione questa mattina poco dopo le ore 8.30, in 4 hanno atteso l’arrivo del blindato che conteneva i soldi da consegnare all’ufficio postale per compiere la rapina.

Assalto armato al portavalori

Ad anticipare la notizia è il sito Internapoli. I malviventi erano tutti a volto coperto e armati. All’arrivo del furgone la guardia giurata è scesa per depositare il denaro in posta. Qui è scattato il raid, i malviventi si sono fatti consegnare i contanti e poi sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e non è stato esploso alcun colpo di pistola. Un’azione fulminea, molto probabilmente già ben pianificata giorni prima.

I carabinieri della tenenza di Melito insieme ai colleghi della compagnia di Marano diretti dal maggiore Gabriele Lo Conte hanno avviato le indagini. Si procederà con l’acquisizione delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili e capire esattamente la dinamica di quanto accaduto.

