L’Unità di Crisi della Regione Campania dirama per oggi una nuova allerta meteo dalle 6 alle 18 di domani, lunedì 25 gennaio, oltre a quella già in vigore. Si prevedono nuove precipitazioni a carattere temporalesco e forti raffiche di vento.

Campania, allerta meteo anche domani: previste mareggiate e raffiche di vento

“Proseguiranno infatti per tutta la giornata precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Venti forti con possibili raffiche, temporaneamente anche molto forti. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti su tutto il litorale”, si legge nella nota.

“La Protezione civile della Regione Campania, in base alle elaborazioni dei modelli matematici effettuate dal centro Funzionale, ha intanto emanato una nuova allerta meteo per venti forti e mare agitato con mareggiate anche per la giornata di domani, sull’intero territorio regionale. Il livello di allerta per il dissesto idrogeologico, quindi derivante da piogge e temporali, per domani è verde”.

In sintesi, dunque, è attualmente in vigore e fino alle 23.59 di oggi un’allerta meteo di colore giallo, vento forte o molto forte con raffiche. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate. Dalle 6 di domani mattina e fino alle 18 di domani sera: allerta meteo per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate. Rovesci a carattere temporalesco colpiranno la regione soprattutto nel pomeriggio, con schiarite temporanee in mattinata.

continua a leggere su Teleclubitalia.it