Simonetta Columbu è nel cast della fiction Rai di successo “Che Dio ci aiuti”. La giovane attrice sarda interpreta il ruolo dell’ex novizia Ginevra Alberti, in procinto di sposarsi con Nico (Gianmarco Saurino). Ma scopriamo assieme alcune curiosità su di lei.

Simonetta Columbu, età

La bella Columbu è nata Cagliari, in Sardegna, il 28 agosto nel 1993. Ha dunque 27 anni ed è del segno della Vergine.

Simonetta Columbu, altezza

L’attrice sarda è alta 1,60 cm.

Fidanzato

La giovane è molto riservata riguardo alla sua vita privata, ma ha raccontato ad un noto magazine come vive le relazioni amorose. “In una relazione do tutto il cuore, sono sincera e non ho mai tradito: quando le relazioni iniziano a vacillare, ho sempre lasciato“, ha rivelato l’attrice.

“Ora sono single: sebbene uno dei miei più grandi sogni sia mettere su famiglia, al momento non ho nessuno al mio fianco perché non ho incontrato un uomo che vada bene per me“, ha dichiarato Simonetta Columbu. Secondo l’attrice è possibile essere una madre e una moglie e coniugare la carriera da attrice, perché da un partner si aspetta il rispetto e il supporto nel realizzare i propri obiettivi.

Genitori

Non tutti sanno che Simonetta è la figlia del noto regista Giovanni Columbu, autore di “Arcipelaghi” e “Su Re”. Il nonno era Michele Columbu, uno dei grandi del sardismo, deputato, parlamentare europeo e anche sindaco di Cagliari per un giorno. La nonna era Simonetta Giacobbe, figlia di Dino, ingegnere nuorese antifascista che andò a combattere nella guerra civile spagnola con le Brigate internazionali, e sorella di Maria, scrittrice che vive da anni in Danimarca.

