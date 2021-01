Gianmarco Saurino è fra i protagonisti più amati di Che Dio ci aiuti 6, fiction in cui veste i panni di Nico. Assieme a Pierpaolo Spollon, è comparso in numerosissime fiction della Rai: come ad esempio Non ditelo al mio capo e anche in Doc. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Gianmarco Saurino: età

Gianmarco Saurino è nato il 12 dicembre 1992 a Foggia. Ha dunque 27 anni ed è del segno del Sagittario.

Gianmarco Saurino: altezza

L’attore pugliese è alto 1.80 e pesa 72 kg.

Vita privata

Da ragazzo decide di formarsi come attore, deciso a sfondare nel mondo del cinema, per questo intraprende una carriera professionale importante e impegnativa.

Gianmarco frequenta il Teatro sperimentale Limoni in Puglia e ad appena 19 anni si trasferisce a Roma dove si forma e consegue il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Sarà interprete di 14 spettacoli, tra il 2011 e il 2019 e sarà proprio a Roma che Gianmarco inizierà la sua vera carriera di attore.

Gianmarco Saurino: fidanzata

Non si sa molto sulla vita privata di Gianmarco Saurino. In un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha confessato la sua timidezza e insicurezza che lo allontanerebbero da un’immagine di seduttore. Eppure, pare che l’attore foggiano sia fidanzato. A Verissimo, infatti, aveva rivelato l’esistenza di una compagna. “C’è una persona nella mia vita. Voglio dire che sono felicemente fidanzato da un paio d’anni. Lei fa la chef e vive a Firenze, ma è pugliese come me. Fidanzarmi mi è servito per mantenermi e restarmi con i piedi per terra. Devo dire che lei è un genio,perché è molto brava a vivere la mia popolarità. Mi sta sempre accanto, sapendo quando è il momento di intervenire”.

Curiosità

Scopriamo, adesso, alcune curiosità su Gianmarco Saurino!

è appassionato di sport estremi, come il paracadutismo

ama la musica: suona infatti l’ukulele e l’armonica.

Pur vivendo da anni lontano dalla Puglia, l’attore è molto legato alla sua terra che spesso ritrae, insieme al suo cane, nei suoi scatti pubblicati su Instagram.

