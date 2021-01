Al momento in Campania sono rientrati in classe gli alunni delle classi della primaria, ma cosa accadrà per le scuole medie e superiori? Ieri, a seguito della bocciatura del Tar delle ordinanze della Regione, è stato decretato il rientro in aula da oggi per quarte e quinte elementari.

Oggi però l’assessore regionale Lucia Fortini fa sapere che “Per il ritorno a scuola degli studenti campani delle scuole superiori aspettiamo entro oggi, al massimo entro domani, la decisione di un’ulteriore impugnativa dell’ordinanza regionale”.

Scuole superiori in Campania

“Noi abbiamo fatto ieri una riunione all’unità di crisi che è durata molte ore – ha proseguito – cercheremo di capire quali sono i margini che il Tar ci darà per tracciare il nuovo percorso”. A giudizio di Fortini “quando una regione compie una scelta si assume la responsabilità piena di quella scelta”.

A breve dunque dovrebbe arrivare l’ordinanza regionale che illustrerà modalità e tempi di rientro per le scuole medie, per cui il Tar ha già ordinato il rientro, e per le superiori. Per entrambe si continua in dad fino al 23 gennaio.

