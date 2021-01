Matilde Brandi è una ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana.

Nata a Roma da Pietro e Giuseppina, sammarinesi, dopo essersi diplomata nel 1990 al balletto di Roma, nella stagione 1990/1991 esordisce come ballerina nella trasmissione Club ’92 con Gigi Proietti. L’anno successivo, tra il 1991/1992, acquista molta popolarità partecipando allo show del sabato sera di Rai 1 Fantastico, condotto quell’anno da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Nell’estate del 1992 partecipa invece come ballerina alla trasmissione Bellezze al bagno, in onda su Rete 4. Ha partecipato al Grande fratello vip del 2020.

Matilde Brandi: età e altezza

E’ nata a Roma, il 27 febbraio 1969. Ha 51 anni. E’ alta 1,73 cm.

Chi è il marito di Matilde Brandi e i figli

Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, è stata legata al commercialista Marco Costantini dal quale nel 2006 ha avuto le gemelle Sofia e Aurora che oggi hanno 14 anni. I due non si erano mai sposati. Si sono lasciati non appena la donna è uscita dalla casa del Grande Fratello. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo.

La showgirl ha raccontato a Verissimo proprio la separazione da Costantini. “Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Una separazione dunque inaspettata a detta della Brandi che è dispiaciuta soprattutto per i modi con cui sarebbe stata lasciata, a quanto racconta. “Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di “no“. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

E proprio sul mancato matrimonio la Brandi dice che “L’anello che aspettavo non è mai arrivato” forse “perchè non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono”.

