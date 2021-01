A pochi giorni dal ritorno in classe per gli alunni delle scuole elementari, spunta un nuovo caso di positività tra i banchi di scuola. A Maddaloni, in provincia di Caserta, un bambino di 7 anni è risultato positivo al Coronavirus.

Bimbo positivo nel Casertano, intera classe in quarantena

Il piccolo frequenta l’istituto comprensivo Primo Villaggio (ex Luigi Settembrini) di via Roma. Dopo aver appreso la notizia della positività del bambino, tutta la classe del bambino e cinque sue maestre sono finiti in quarantena.

Nelle prossime ore, come previsto dal protocollo, dovrebbero essere disposti i tamponi per gli alunni e le insegnanti che sono entrati in contatto con lui.

Sanificati già i locali. Pare, secondo alcune indiscrezioni, che i genitori fossero a conoscenza della positività del figlio e, nonostante l’esito positivo del tampone, abbiano deciso di mandarlo comunque a scuola.

E’ già il secondo caso che si registra a scuola in Campania. Ieri a Eboli un bimbo di 3 anni è risultato positivo al Covid-19. Il piccolo era ritornato alla materna già da alcuni giorni. L’intera classe (in totale quattro bambini) è stata posta in regime di quarantena in attesa dei test.

continua a leggere su Teleclubitalia.it