Un bambino di 3 anni è risultato positivo al Covid ad Eboli. Il piccolo nei giorni scorsi era tornato presso la scuola dell’infanzia di Eboli, in provincia di Salerno, in concomitanza con la riapertura della scuola per i più piccoli.

Campania, primi positivi dopo le riaperture: infetto bimbo di 3 anni

Come riportato da SudTv, dopo la notizia della positività del piccolo, è subito partita la segnalazione alle famiglie degli altri bambini che potrebbero aver avuto contatti. Disposti i tamponi, l’intera classe (in totale quattro bambini) è stata posta in regime di quarantena in attesa dei test.

Il bimbo non presenta sintomi importanti. Intanto si preparano ad entrare a scuola lunedì le altre classi della primaria e della scuola secondaria di primo grado. In Campania il ritorno in classe degli alunni ha sollevato non poche polemiche, soprattutto da parte di molti genitori pro dad. La preoccupazione di molti è che i contagi possano risale da un momento all’altro, soprattutto a causa del ritorno in presenza degli alunni nelle aule.

continua a leggere su Teleclubitalia.it