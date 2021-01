Oltre ad essere una grande attrice, in pochi sanno che Francesca Chillemi è stata eletta Miss Italia nel 2003. Grazie alla fiction di Ra 1 “Che Dio ci aiuti”, la Chillemi ha raggiunto la notorietà interpretando il personaggio di Azzurra. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo alcune curiosità insieme.

Francesca Chillemi: età

L’attrice è nata il 25 luglio 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ha dunque 31 anni ed è del segno del leone.

Francesca Chillemi: altezza

Francesca Chillemi è alta 1.71 cm. E in passato ha fatto anche la modella.

Francesca Chillemi: marito e figlia

L’attrice siciliana non è sposata, ma è da tempo fidanzata con Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Disel. I due hanno avuto una figlia, che si chiama Rania. La piccola è nata nel 2016.

Francesca Chillemi: dove vive

Francesca Chillemi non vive più in Italia, ma si è trasferita a New York insieme al suo compagno. Torna in Italia appena può, soprattutto per motivi di lavoro e per trascorrere del tempo con la sua famiglia in Sicilia e con i suoi amici.

Francesca Chillemi: Instagram

La bella Francesca è molto attiva anche sui social network, ed oltre alla sua pagina ufficiale di Facebook è presente su Instagram (francescachillemi___) ed anche su Twitter (killfrancesca).

Su Facebook Francesca conta oltre 95 mila fan (senza considerare le numerose pagine non ufficiali a lei dedicate), su Instagram conta addirittura 560 mila follower (e anche qui molte pagine non ufficiali) mentre su Twitter i follower di killerfrancesca sono circa 50 mila.

