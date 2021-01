Claudio Amendola morto: è questa la fake news del giorno circolata a seguito di un’informazione comparsa su Wikipedia. Sul sito infatti si leggeva sulle sue informazioni: “nato a Roma, 16 febbraio 1963 – Roma, 12 gennaio 2021”.

Il celebre portale web d’informazione ha dato per morto il noto attore romano nella giornata di oggi 12 gennaio. Ovviamente, non è vero e si è trattato di una fake news che è stata poi rimossa. Ma sono bastati quei pochi minuti per far sì che la notizia si divulgasse e facesse il giro del web con tanti che cercavano conferme sulla veridicità della notizia.

Claudio Amendola è morto: la fake news

Una spiegazione a tale errore non c’è stata in maniera ufficiale. Ciò che molti utenti hanno ipotizzato è che si sia trattato di un errore legato a uno spot pubblicitario, di cui Claudio Amendola è il protagonista. L’11 gennaio è stato infatti pubblicato un video promozionale della Gise, la Società italiana di cardiologia interventistica, con l’attore come testimonial. La scelta non è stata casuale visto che nel 2017 Amendola ha avuto un infarto, come lui stesso ricorda nel video.

Chissà se è stato questo a indurre all’errore o altro. Intanto di questo genere di fake ne circolano spesso diverse. L’ultima riguardava Pippo Baudo.

