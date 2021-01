Alle 20 e 45 appuntamento con gli ottavi di finale di Coppa Italia. Milan e Torino si affrontano a San Siro in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. I tifosi potranno seguire la propria squadra del cuore in diversi modi.

Milan-Torino su Rai 1 e Rai Play: dove vederla in diretta streaming

La Rai ha acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione delle partite di Coppa Italia per la stagione 2020-2021. Gli ottavi di finale andranno in onda sulle reti nazionali. Per la partita di stasera, Rai 1 ha deciso di diffondere le immagini in diretta. Sul primo canale del digitale terrestre gli appassionati di calcio potranno così seguire il match di Coppia Italia.

Se invece non si dispone di un televisore o di una smart tv, è possibile accedere alla pagina di Rai Play e seguire l’evento sportivo in streaming. Basta munirsi di uno smartphone o di un tablet e agganciarsi a una rete wi-fi. La piattaforma Rai permette di vedere tutti i programmi in onda in tempo reale, senza differita e senza bisogno di abbonamenti aggiuntivi.

Formazioni

Dopo aver passato in rassegna le modalità con cui seguire la partita in diretta streaming e in chiaro su Rai 1, possiamo adesso soffermarci sulle formazioni che scenderanno in campo. Il Milan di Stefano Pioli si prepara a sfidare il Torino. Sarà Rafa Leao a guidare l’attacco rossonero. Ibrahimovic, anche se pronto a giocare nella ripresa, resterà ancora in panchina. Il portoghese invece, che ha sbloccato il match di sabato sera, viene confermato come centravanti, anche perché squalificato nella gara contro il Cagliari del prossimo weekend. Fuori, invece, Andrea Belotti, con Giampaolo pronto ad affidarsi a Simone Zaza: il Gallo non è al 100% e il tecnico granata vuole preservarlo.

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Leao.

Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Rincon, Segre, Meite; Gojak; Verdi, Zaza.

