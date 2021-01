Ennesimo crollo probabilmente provocato dal maltempo di questi giorni. Al Parco Cerasola, a Caserta, in zona Centurano, un vecchio palazzo disabitato è crollato poco dopo le dieci di questa mattina. Al momento non si registrano feriti.

Caserta, crolla un palazzo al parco Cesarola: Vigili del Fuoco sul posto

Lo stabile sorge in una traversa di via Giulia. Poco dopo le dieci un boato ha scosso la strada che porta verso la zona collinare del capoluogo. Quando i residenti si sono affacciati dalle rispettive abitazioni per capire cosa fosse successo, hanno notato le macerie e hanno allertato i Vigili del Fuoco. Come spiega Edizione Caserta, dal crollo pare siano state raggiunte anche un paio di auto in sosta. In particolare le macerie hanno colpito alcune vetture parcheggiate nel piazzale antistante la palazzina disabitata. Non ci sarebbero feriti.

Solo pochi giorni fa si sono registrati altri due crolli. Uno a Gricignano d’Aversa, nel centrale Corso Umberto I; l’altro ad Afragola, nella centrale zona “del Rosario”. In quest’ultima circostanza la distruzione dello stabile è stata documentata e ripresa da alcuni residenti di passaggio. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Foto: archivio

