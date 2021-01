Prima un forte boato, poi il crollo. Ad Afragola un palazzo, presumibilmente disabitato da tempo, si è accartocciato su se stesso finendo in mille pezzi. L’edificio si trova a Piazza Rosario, nel centro storico della città.

Tragedia sfiorata ad Afragola crolla in strada un palazzo davanti ai passanti

Il cedimento si è verificato in mattinata, presumibilmente intorno alle 12, mentre decine di passanti erano in piazza. Un cittadino è riuscito a filmare gli ultimi istanti che precedono il crollo e ciò che succede dopo. Il video è finito sui social network e ha documentato tutte le fasi dello schianto.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. I tecnici in questo momento stanno verificando se ci sono rischi per la stabilità strutturale di altri edifici adiacenti. Lo stabile si è letteralmente sbriciolato e le rovine hanno prima distrutto il muro di cinta del palazzo e poi hanno travolto le auto in sosta, schiacciandone una.

Non è ancora chiaro se ci siano o meno dei feriti. Sempre questa mattina un altro edificio storico è crollato nella vicina Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Anche in quest’ultima circostanza senza conseguenze per l’incolumità pubblica.

