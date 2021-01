Caserta. Il deejay Joseph Capriati non è più in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili e con prognosi ancora riservata.

Caserta, dj accoltellato dal padre: come sta Joseph Capriati

Capriati è stato accoltellato seguito di una lite in famiglia dal padre, una guardia penitenziaria in pensione, ora sottoposto agli arresti.

Il disk jokey, molto conosciuto a livello internazionale, è stato operato d’urgenza nel reparto Chirurgia dei Grossi Traumi dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per un intervento di pleurostomia con relativo drenaggio pleurico. Il giovane ha anche avuto bisogno di una trasfusione.

Secondo quanto riportato da fonti mediche, Joseph Capriati ha reagito bene all’intervento e non è in pericolo imminente di vita. Trattandosi di una ferita da taglio al polmone ovviamente il suo quadro clinico resta serio e sotto continuo monitoraggio.

Leggi anche >> Il mondo della musica abbraccia Joseph Capriati e prega per lui

Che Capriati non sia in pericolo di vita è fatto confermato dalla sua agenzia, Parallel che su Facebook scrive: “Vi ringraziamo di cuore per l’affetto che ci state dimostrando. Fan, colleghi e amici. Ci teniamo a rassicurarvi che Joseph non è in pericolo di vita, e vi abbraccia. Grazie a tutti”.

La notizia è stata confermata anche dal sindaco di Caserta, Carlo Marito, che su Facebook ha rassicurato tutti: “L’intervento al quale è stato sottoposto Joseph Capriati è andato bene, ora non ci resta che pregare per lui.Forza Joseph! Ti aspettiamo presto nuovamente in Comune per programmare insieme qualche bella iniziativa per la nostra città. La tua Caserta è con te”.

