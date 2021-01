L’italia sarà in zona arancione oggi e domani. Diverso sarà da lunedì 11 gennaio, quando tornerà la divisione del Paese a livello regionale, con alcuni territori in zona gialla, altri in arancione.

Campania, weekend in zona arancione: cosa si può fare oggi e domani

Per ora nessuna Regione sarà in zona rossa. Mentre per Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, la zona arancione sarà confermata anche la prossima settimana.

Da lunedì 11 gennaio tutte le altre Regioni, invece, torneranno in zona gialla. Oggi e domani, però, saranno ancora valide le misure restrittive della zona arancione su tutto il territorio nazionale. Sono vietati spostamenti fuori Comune.

Si può far visita a parenti e amici, sempre con la forte raccomandazione di non superare il limite delle due persone non conviventi che si possono ricevere all’interno della propria abitazione, per non creare assembramenti. Aperti i negozi. Ma per bar e ristoranti sarà consentito solo l’asporto e la consegna a domicilio. Previsto anche il coprifuoco notturno, sempre in vigore dalle 22 alle 5 del mattino.

