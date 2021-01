Questa sera in tv su Rai1 alle ore 21.20 verrà trasmesso il film Miracoli dal Cielo. Si tratta di una pellicola del 2016 basata su una storia vera. A prestare il volto della protagonista Jennifer Garner è la nota attrice americana, Jennifer Garner.

Miracoli dal Cielo, trama del film

La pellicola, si basa sull’omonimo libro (Miracles from Heaven) scritto da Christy Beam che deciso di raccontare l’incredibile storia della figlia. Ad Annabel, Annabel, viene diagnosticato un raro e gravissimo disturbo digestivo che non risulta per il momento curabile. Dopo un’esperienza di pre-morte la piccola recupera la piena forma fisica facendo dei suoi invalidanti sintomi solo un lontano ricordo.

Chi è Jennifer Garner

Nasce il 17 aprile nel 1972 a Huston ed è un’attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense. È la seconda di tre sorelle e già all’età di tre anni, la Garner cominciò a prendere lezioni di danza che proseguirono per diversi anni. Anche se ha ammesso di amare la danza, non ha mai avuto l’ambizione di diventare una ballerina classica.

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: 1,73 m

Partner: Ben Affleck (2005-2018), Scott Foley (2000-2004)

Genitori: William John Garner, Patricia Ann Garner

Carriera

Jennifer Garner diventa famosa grazie alla serie tv “Alias” dove interpreta le vesti di un’agente segreto per il quale vince numerosi premi. Il suo esordio è a teatro con la Georgia Shakespeare Company. Inizia a partecipare a pellicole per la televisione e telefilm, come “Cenerentola a New York“, al fianco di Jennifer Love Hewitt, che vengono presto cancellati. E’ una guest star ricorrente nella serie tv “Felicity” di J.J. Abrams e nei panni di un’infermiera nel film “Pearl Harbor” dove conosce il futuro marito Ben Affleck.

Ottiene il ruolo di Elektra Natchios nel film d’azione “Daredevil” recitando nuovamente con Affleck. Nel 2004 recita nella commedia romantica “30 anni in 1 secondo” e due anni dopo in “Tutte le cose che non sai di lui“.

Jennifer Garner ha figli? La Garner è madre di 3 figli: Violet di 14 anni, Samuel di 7 anni e Seraphina Rose Elizabeth di 11 anni. Tutti e 3 sono nati dal matrimonio con Ben Affleck.

