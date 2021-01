Attimi di paura questa mattina a Giugliano, in via Madonnelle, traversa di via Oasi Sacro Cuore. In circostanze ancora da chiarire, un’auto ha preso fuoco sprigionando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Giugliano, auto in fiamme: Vigili del Fuoco sul posto

Su posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giugliano, che hanno domato le fiamme e spento il rogo evitando che si propagasse ad altri veicoli parcheggiati e ai palazzi circostanti. Non è chiaro se al momento dell’incendio il proprietario dell’auto fosse nell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche gli agenti di Polizia del Commissariato locale per gli accertamenti del caso. I poliziotti hanno appurato la natura non dolosa dell’incendio e hanno interrogato i testimoni. Si tratterebbe di un caso di autocombustione. Non ci sono feriti. A documentare l’auto in fiamme un residente, che ha filmato la scena e ha pubblicato il video sui social network.

