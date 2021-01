E’ stata avvertita poco fa una scossa a Trieste. Tante le segnalazioni della popolazione triestina: tantissimi i tweet.

Si tratta di una nuova scossa a 19km da Zagabria, in Croazia. Oltre 635 le segnalazioni in un raggio di 184 km. Secondo alcuni utenti non è stata una scossa forte come quella di Petrjnia.

Come riporta l’Ingv la scossa è stata registrata alle ore 18.01 ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Trieste e in altre città del nord Italia. Ancora non sono stati resi noti le condizioni di cose o persone.

Seguiranno aggiornamenti