Oggi, 6 gennaio, giorno dell’Epifania si gioca la 16esima giornata di campionato e ci sarà Milan-Juventus, ma dove vederla?

La partita è il posticipo e il big match di oggi della Serie A. I rossoneri si presentano a questa sfida da primi in classifica con ben 10 punti di vantaggio sui campioni d’Italia, che però devono recuperare la partita contro il Napoli. La partita si giocherà ancora a porte chiuse, come previsto dalle attuale normative del governo, espresse nell’ultimo Dpcm causa Covid.

Milan Juventus: dove vederla

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 e la partita è possibile vederla in diretta tv su Sky. Chiunque, dunque, è in possesso di un regolare abbonamento alla pay-tv, potrà vedere la partita su ‘Sky Sport Uno‘, canale 201 del satellite, canali 472 e 482, invece, del digitale terrestre, oltre che su ‘Sky Sport Serie A‘, canale 202 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘, canale 251 del satellite. La partita, quindi, sarà visibile tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre per tutti gli abbonati di ‘Sky‘. La gara dunque non sarà visibile su ‘DAZN‘.

In streaming

Milan-Juventus può essere seguita dai clienti ‘Sky‘ anche in diretta streaming tramite il servizio Sky Go. Con questa opzione, si può seguire il match sia su computer, smartphone e tablet.

L’ultima opzione è quella di vedere la partita in diretta on line su internet acquistando un pacchetto su Now TV, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere in streaming, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

Arbitro: Irrati, assistenti Costanzo e Longo, Doveri quarto uomo, Orsato e Mondin al Var.

continua a leggere su Teleclubitalia.it