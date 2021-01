Domani, 7 gennaio, la Campania torna in zona gialla. Non ci saranno nuovi provvedimenti restrittivi. Una conferma arriva anche dalla Confesercenti e Fiepet che hanno avuto in questi giorni un dialogo con il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Campania, da domani si torna in zona gialla. Quanto durerà

Nella giornata di domani, 7 gennaio, riapriranno dunque anche bar e ristoranti. Ci si potrà sedere ai tavolini e farsi servire dopo quasi due mesi di chiusure. “Riapriremo i nostri locali con fiducia mettendo al primo posto come sempre la sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti – scrive la Confesercenti -. Vogliamo contribuire a far ripartire la Campania senza dare una mano al virus. Noi ci siamo”.

Questa volta dunque la Regione Campania non applicherà misure maggiormente restrittive rispetto alle disposizioni contenute nel nuovo decreto del Governo. La Campania tornerà gialla anche se per soli due giorni dopo moltissimo tempo. Questo significa liberi spostamenti entro i confini della propria Regione. Non sarà più necessario munirsi di autocertificazione per andare da un comune all’altro o da una provincia all’altra. Saranno però vietati gli spotamenti tra regioni, anche tra quelle di colore “giallo”.

Lo scenario però cambierà nei prossimi giorni in base al contenuto del nuovo decreto legge varato dal Governo. Dal weekend del 9-10 gennaio la zona arancione scatterà infatti per tutto il territorio nazionale. Dall’11 gennaio infine partirà la nuova suddivisione in fasce in base ai dati epidemiologici raccolti l’otto gennaio. Si tratta di parametri più restrittivi, che potranno portare molte regioni “virtuose” a colorarsi di arancione comunque.

Il calendario delle zone

5-6 gennaio: ZONA ROSSA

7-8 gennaio: ZONA GIALLA – aperti bar e ristoranti. fino alle 18, dopo tale orario solo asporto e consegna a domicilio.

9-10 gennaio: ZONA ARANCIONE – bar e ristoranti possono effettuare solo asporto e domicilio.

Dall’11 gennaio si ritornerà con la suddivisione in fasce in base ai monitoraggi previsti per il giorno 08.01.2021

continua a leggere su Teleclubitalia.it