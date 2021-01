Cristiana Capotondi è conosciuta al grande pubblico come una bravissima attrice. Ma la 40enne romana non è solo questo: è anche molto conosciuta in ambito calcistico. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Cristiana Capotondi, età

L’attrice ha 40 anni. E’ nata a Roma il 13 settembre del 1980 ed è dunque del segno della Vergine.

Cristiana Capotondi, altezza

L’attrice è alta 1,64 cm.

Cristiana Capotondi, compagno e figli

Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi. È un conduttore televisivo e imprenditore. L’attrice ha dichiarato di essere stata lei a corteggiare il conduttore televisivo dopo averlo conosciuto in un viaggio in aereo. La coppia non ha figli.

La passione per il calcio

Non tutti sanno che l’attrice è l’attuale vice presidente della Lega Pro, potrebbe essere nominata presidente della nuova leadership della Divisione femminile. E’ quanto afferma L Football che spiega come, in occasione del Consiglio Federale di giugno 2019, sono attese comunicazioni in merito per il calcio in rosa.

A giugno 2019 è stata ospite di Non Stop News su RTL 102.5 per la radiocronaca di Italia-Olanda e, tra le altre cose, ha dichiarato che si ritiene felice di “vedere il mondo del calcio dall’interno e poterne capire le complessità, le dinamiche e la bellezza. Questo mi consente di rinnovare quotidianamente la mia passione”

Cristiana Capotondi, Chiara Lubich

Cristiana Capotondi torna su Rai1 per dare il volto a Chiara Lubich nell’atteso film Tv, firmato dal regista Giacomo Campiotti, che vuole rendere omaggio alla fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita.

