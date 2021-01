Roberto Benigni, età, moglie, figli e vita privata: conosciamolo meglio. è un attore, comico, regista e sceneggiatore italiano. Noto e popolare monologhista teatrale è diventato personaggio pubblico tra i più conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. Le sue interpretazioni cinematografiche e le sue apparizioni televisive mettono in scena un carattere gioioso e irruente, facendo leva, in quest’ultime, sulla sovversione del clima dei programmi di cui è ospite.

Roberto Benigni: la carriera e i film

Ha vinto l’Oscar come miglior attore nel 1999 per l’interpretazione nel film (da lui stesso diretto) La vita è bella; a cui segue un Oscar al miglior film straniero per la stessa pellicola. È stato l’unico interprete maschile italiano a ricevere l’Oscar come miglior attore protagonista recitando nel ruolo principale in un film in lingua straniera, dopo quello vinto da Anna Magnani nel 1956 e da Sophia Loren nel 1962.

Benigni si è impegnato come lettore, interprete a memoria e commentatore della Divina Commedia di Dante Alighieri, per la cui diffusione la stampa svedese ipotizzò una sua candidatura al Premio Nobel per la letteratura 2007. Nelle vesti di divulgatore ha, inoltre, recitato il Canto degli Italiani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e i dieci comandamenti biblici ricevendo consensi di pubblico e critica.

Roberto Benigni: età e figli

E’ nato a Castiglion Fiorentino il 27 ottobre del 1952. Ha 68 anni ed è del segno dello scorpione. Mamma Isolina Papini e il papà Luigi Benigni hanno sempre fatto i contadini. Ha ricevuto 9 lauree honoris causa in Italia e un dottorato in legge dall’università di Toronto, in Canada.

Benigni non ha figli. Sul perchè non c’è mai stata una vera dichiarazione a riguardo. Un volta una sottile frase di Nicoletta Braschi, che dichiarò che probabilmente non ha un senso materno.

Chi è la moglie di Benigni

Roberto Benigni è sposato dal 1991 con Nicoletta Braschi, conosciuta sul set de Il Piccolo Diavolo nel 1988, e da allora rimasta sempre al suo fianco. “È il suo ingresso nella mia vita, c’è un prima e dopo di lei. Nel prima, tutto era farsa”.

Anche lei attrice, i due si sono conosciuti quando erano molto giovani. Da allora non si sono mai separati e anzi sembrano essere sempre più affiatati, nonostante siano passati moltissimi anni.

“Da allora, abbiamo fatto tutto insieme come una compagnia teatrale, è stata sua l’idea di darci libertà producendo noi i nostri film. Mi ha dato verità. Mentre volavo, mi ha riportato con i piedi per terra, e io non riesco a immaginare un altro volto, un’altra presenza, un altro respiro che non sia lei. Per me è una benedizione. Lo è stata davvero”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair”.

