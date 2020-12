E’ l’ultimo giorno del’anno 2020. Oggi, giorno di San Silvestro, è la Vigilia di capodanno. E’ tempo di fare gli auguri di buon fine anno a tutti i parenti, i conoscenti e gli amici. Lo potete fare con l’aiuto di una frase o di un’immagine da inviare sui social.

Buon fine anno 2020, auguri di San Silvestro: frasi

Finalmente ci lasciamo alle spalle un anno infausto, segnato dalla pandemia del Covid. Giusto un anno fa, infatti, il 31 dicembre 2019, la Cina annunciò al mondo l’esistenza del coronavirus. Fu l’inizio di un incubo dal quale solo ora intravediamo l’uscita. Il 2021 sarà l’anno della nuova rinascita, battezzata già dall’arrivo del vaccino. Per questo è importante augurare a tutti i vostri amici e ai vostri cari un anno di speranze e di nuove occasioni, soprattutto per chi ha perso il lavoro oppure affronta la malattia o un momento di difficoltà. Di seguito una carrellata di frasi di buon fine anno 2020 e di buon Sal Silvestro. Domani invece potrete dedicarvi agli auguri di buon inizio anno.

Buona notte di San Silvestro, è la Vigilia dell’inizio di un anno carico di speranze e di novità. Il 2021 ci aspetta!

Sarà l’anno della speranza. Diciamo addio a questo brutto periodo che abbiamo vissuto e guardiamo con fiducia al futuro. Auguri di fine anno!

Il 2020 è stato l’anno del cambiamento. Abbiamo capito quanto importante sia la famiglia e la casa. Il 2021 sarà l’anno della rinascita

Ti auguro sinceri auguri di buon fine anno 2020. Dimentichiamo il Covid e confidiamo in un 2021 ricco di soddisfazioni e di opportunità

Ti auguro un Capodanno 2021 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi! Buon Anno e Felice 2021 .

Cin cin al 2021: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno!

Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2021 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di buon anno!

Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano… prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi… voglio augurarti un Felice Capodanno 2021!

Auguri Vigilia di Capodanno, immagini e gif

Potrete accompagnare la frase di augurio anche a un’immagine. Il messaggio risulterà così più suggestivo se vi aggiungerete una gif o un jpg. Questa soluzione è particolarmente indicata per i social network come Facebook e Instagram, ma anche per WhatsApp se avete il numero di telefono della persona a cui volete indirizzare gli auguri. In tempi di pandemia, in cui è difficile incontrarsi per via dei divieti e delle restrizioni, spesso non si ha altro modo che comunicare e augurare buon anno se non attraverso smartphone e computer. Di seguito una raccolta di immagini di buon fine 2020 a cui potete attingere liberamente:

