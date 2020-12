Si avvicina il 2021 ed è questo il momento per fare gli auguri di buon anno con frasi e immagini per amici e parenti. L’arrivo di questo nuovo anno è particolarmente atteso ed è sicuramente un momento molto importante per tutti viste le difficoltà di questo 2020 causa Covid. 31 dicembre e 1 gennaio sono il momento perfetto sia per fare un resoconto di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 365 giorni, sia per darci nuovi obiettivi e continuare a crescere.

Il Capodanno però è anche l’occasione giusta per fare gli auguri di buon anno a chi vogliamo bene, ad amici, parenti, colleghi e conoscenti con frasi e immagini augurandoci che il nuovo anno sia migliore di quello appena trascorso.

Auguri di buon anno: frasi

Anche se sarà un Capodanno in zona rossa in tutta Italia (leggi qui le regole) non potranno mancare gli auguri. Di seguito un’ampia raccolta di frasi e immagini di auguri di Buon Anno per il 2021.

Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!

Che possa questo nuovo anno essere brillante, spumeggiante e carico di sorrisi

Quest’anno ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose che davamo per scontate. Presto arriveranno nuove opportunità, nuove strade da intraprendere e tante persone che ti renderanno felice. Basta solo prepararsi e aspettare. Buon anno!

Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

Buttiamoci alle spalle il 2020 ma portiamo nel 2021 gli insegnamenti di questo terribile anno

Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!

Possa questo nuovo anno trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon anno!

Se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!

Questo nuovo anno arriva precipitosamente nelle nostre vite. Accogliamolo con calore e non ci deluderà. Buon anno!

Vediamo ancora altre frasi e immagini di auguri di buon anno

Che il 2021 sia un anno ricco di successi, amore, gioia e serenità

Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere.

3…2…1… Auguri! Un brillante nuovo anno ti attende. Tanti auguri!

Tanti auguri di buon anno che possa essere ricco di frasi e immagini felici da custodire nel cuore

Per questo nuovo anno ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e che ogni bottiglia stappata corrisponda ad un obiettivo raggiunto! Buon anno!

Un altro anno se n’è andato e per il prossimo voglio augurarti tanta gioia, serenità e voglia di riscoprire i valori veri della vita. Buon anno!

Visto che le lenticchie portano soldi, se per quest’anno ti pagassi in lenticchie, avresti qualche obiezione? Buon Anno!

Possa il tuo nuovo anno portarti nuovi bellissimi sogni e tante concrete soddisfazioni. Tanti auguri!

Immagini di auguri

