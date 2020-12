Auguri di Buon Anno, la truffa che corre su Whatsapp. Con il concludersi dell’anno, migliaia di persone sfruttano l’app di Whatsapp per inviare gli auguri di buon anno 2021. Purtroppo c’è chi non perde tempo nell’insidiarsi all’interno dei social per truffare o rubare gli account con tutti i dati personali.

Proprio in questi giorni alcuni hacker stanno sfruttando il social Whatsapp per inviare un messaggio con un codice a 6 cifre.

Come agisce questa truffa WhatsApp di Capodanno?

Come ha anticipato già il sito Bufale.net, vi arriverà un messaggio da un utente anche di vostra conoscenza, che può essere un amico o semplicemente un collega e così via, e si tratta di un codice a 6 cifre che vi sarà chiesto di inoltrare. Il problema è che la replica di tale codice porta automaticamente al blocco del profilo WhatsApp per ben sette giorni.

Auguri di buon anno, la truffa su Whatsapp

Il messaggio precisamente inizia con un semplice Ciao, ma poi continua con tale frase: “Ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandamelo?“. Inevitabilmente l’utente, pensando si possa trattare di una cosa importante per il suo contatto, provvederà a copiare questo codice a 6cifre, mettendo in atto a sua insaputa la truffa WhatsApp di Capodanno.

E’ quindi assolutamente consigliabile evitare di rispondere se vi arriva un messaggio di questo tipo su WhatsApp, è solo una truffa che rischierà di bloccare il vostro account per sette giorni. Erano belli i tempi degli auguri di buon anno 2021 tramite l’app.

