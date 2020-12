GF Vip: nuovi screzi e litigi all’interno della casa più spiata d’Italia portano a decisioni affrettate. La convivenza all’interno del GF è sempre più difficile per i partecipanti che ormai esausti prendono decisioni non poco affrettate. È il caso di Dayane Mello che in seguito ad una discussione ha deciso di abbandonare la casa.

Dayane Mello vuole lasciare la casa

Durante la scorsa diretta del GF Vip, Dayane Mello, ha lanciato una bomba riguardo il presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta. Quest’ultimo ha scoperto tutto proprio durante la diretta e nonostante il dialogo successivo con la sua dolce metà, è ancora vittima di forti dubbi.

Terminata la diretta del GF Vip, tutti i concorrenti hanno cercato di consolare Zelletta schierandosi contro Dayane, che si è sentita esclusa dal gruppo e ha avuto una vera e propria crisi di nervi tanto da voler lasciare la casa più spiata d’Italia, e nonostante Giacomo Urtis abbia cercato di calmarla la modella brasiliana ha cominciato a preparare le valigie minacciando di andar via.

La reazione della ragazza non è di certo passata in osservato. Infatti, molti del partecipanti al GF Vip hanno espresso il loro parere. Primo fra tutti Tommaso Zorzi, che ha detto: “Qua siamo alla frutta, al dolce proprio. Guardate sta facendo la valigia, amo guardate. Non mi va che faccia ricadere la colpa su di noi quando è stata lei a lanciare quella cosa su Andrea, poteva non dirla e pensarci 2 volte. Ora che si prenda le sue responsabilità”.

GF Vip: il chiarimento e la decisione di restare

Il GF Vip, e la convivenza forzata, se da un lato fanno affiorare velocemente disaccordi, con la stessa velocità danno la possibilità di redimersi. Infatti, dopo aver lanciato la bomba Dayane Mello ha subito chiesto un confronto con Zelletta.

Nel pomeriggio la modella, ospite del GF Vip dall’inizio del programma, è stata assalita dai sensi di colpa, un po’ per le parole dei suoi coinquilini che l’hanno attaccata duramente e un po’ per aver toccato con mano la sofferenza di Andrea. “Volevo chiederti scusa, ci sto veramente male, so quello che pensi, che magari avrei potuto dirtelo prima, ma sai che io ho lasciato la mia bambina da sola a Natale e non volevo che nessuno rovinasse questo momento”, ammette Dayane tra le lacrime.

Dal suo canto il ragazzo appare molto comprensivo nei confronti della modella: “Capisco il tuo stato d’animo e sento che ti sei pentita per questa leggerezza. Non penso che sei una persona cattiva”, le dice con il cuore in mano.

Pace fatta, dunque, per i due inquilini del GF Vip, che si stringono in un abbraccio sincero, e la Mello torna a disfare le sue valige per restare lì dov’è.

