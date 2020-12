Continua la campagna di vaccinazione in Campania. Domani l’Esercito italiano consegnerà le nuove dosi per poi procedere alla somministrazione già giovedì 31 dicembre e venerdì 1° gennaio. Consegna rallentata per l’ondata di maltempo che ha travolto l’Europa, senza risparmiare neppure Napoli (che ieri sera ha visto pioggia, vento e mareggiate come non si ricordavano da tempo, con danni in tutta la città), ma che rispetterà comunque i tempi previsti.

A chi verrà somministrato?

La “seconda fase”, dopo il V-Day dello scorso 27 dicembre, vedrà coinvolti tutti gli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali e degli ospedali: medici, infermieri, operatori socio-sanitari e operatori delle RSA.

Vaccino, nuove dosi in arrivo

L’Unità di crisi della Regione Campania ha ricevuto “la comunicazione ufficiale dell’Aifa sulla possibilità di estrapolare da ogni singola fiala di vaccino contro il covid19 non cinque dosi ma sei. Il via libera definitivo è atteso per oggi con una comunicazione ufficiale di conferma da parte del Ministero della Salute”. Così Ugo Trama, dirigente dell’Unità di Crisi della Regione, all’Ansa.

