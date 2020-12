CASORIA. Primi disagi dal forte vento oggi in provincia di Napoli. Questa mattina uno dei danni più seri si è verificato a Casoria.

Casoria, crolla cancello

Un albero si è abbattuto su una cancellata di via Pescara causandone il crollo. Diverse le auto in sosta che sono state danneggiate dalla caduta. Ma pare fortunatamente non ci siano feriti. In quell’istante pare nessuno passasse di lì. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

Oggi, come ormai da diversi giorni, è allerta meteo in Campania. Ieri la Protezione civile ha emanato l’avviso proprio per il forte vento che da questa mattina si sta abbattendo sulla Regione. Intanto, un nuovo avviso di allerta meteo è stato emanato anche oggi. Dalle 18 di oggi, 28 dicembre, fino a domani è allerta gialla per piogge e temporali.

Si prevedono infatti Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o possibile isolato temporale, anche intensi. Venti forti o molto forti, con possibili raffiche. Mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

