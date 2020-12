Dimenticate i tempi di quelle enormi valigie e borsoni per restare chiusi in casa per chissà quanti mesi. Il Grande Fratello è cambiato anche sotto questo aspetto. E visti i numerosi e folgoranti abiti che stanno sfoggiando in queste settimane sopratutto le donne della casa, in tanti si chiedono ma com’è possibile che i concorrenti abbiano così tanti vestiti?

I protagonisti sfoggiano sempre look diversi sia per il daily che per le dirette serali, anche se nessuno di loro nella casa porta maxi valigie o bauli.

Vestiti Grande fratello Vip

I tempi in cui i protagonisti del GF preparavano accuratamente il bagaglio da portare nella nota casa di Cinecittà, ben consapevoli del fatto che non avrebbero più avuto contatti con l’esterno una volta varcata la porta rossa, sono lontani.

Avrete tutti visto Tommaso Zorzi con gli anfibi da centinaia di euro, Giulia Salemi con trendy mini dress, come la stessa Gregoraci con tutine e abiti ricoperti di paillettes: ogni puntata del GF Vip 2020 si trasforma in una vera e propria sfilata. I “vipponi” vantano un guardaroba da capogiro ma nella casa non hanno portato nessuna maxi valigia o alcun baule enorme. Come fanno?

I vip continuano a essere seguiti “a distanza” da assistenti, stylist e costumisti, che non solo ogni settimana gli forniscono abiti e accessori nuovi ma che soddisfano anche ogni loro improvvisa richiesta fashion. Questo spiega, ad esempio, come fa Elisabetta Gregoraci a indossare capi griffati delle ultimissime collezioni, nonostante al suo ingresso nella casa quegli abiti non fossero ancora disponibili nei negozi. Insomma, rispetto alle precedenti edizioni, oggi al reality si dà molta più importanza allo stile, consapevoli del fatto che lo spettacolo è fatto anche (e forse soprattutto) di lustrini e dettagli glamour.

