Anche fare gli auguri di un buon Natale in questo 2020 sarà diverso. Con la pandemia Covid in corso, le tavolate in famiglia sono vietate dal Governo. E’ concesso infatti fare cenoni e pranzi con massimo due persone e solo in compagnia di due congiunti non conviventi. Ma è sempre bello far sentire ai nostri familiari e amici lontani un po’ di affetto e vicinanza. Un modo per farlo è sicuramente quello di mandare dei messaggi di auguri di buon Natale 2020.

Auguri di Natale Covid, le frasi di auguri più belle da inviare a familiari e amici

Purtroppo i divieti e le restrizioni imposte da Governo e Regioni impediscono di ritrovarci insieme per l’aperitivo della Vigilia o per salutarci dal vivo. In compenso possiamo sfruttare i social network e gli smartphone per restare connessi e scambiarci gli auguri con videochiamate o messaggi. Vi proponiamo, dunque, alcune frasi di Natale che faranno commuovere a chi le dedicherete e che possono essere indirizzate anche a familiari e parenti che hanno avuto un lutto in casa per Covid o che stanno affrontando la malattia del coronavirus in questi mesi così difficili.

Il Covid non spegne la speranza. Tengo accesa per te una luce anche a Natale.

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti.

Che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale.

Natale, il momento più magico e speciale per rinnovare il nostro affetto a chi vogliamo veramente bene. Auguri di cuore.

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

L’amicizia è un regalo che va custodito per tutta la vita e tu sei il regalo migliore che potessi ricevere! Buon Natale!

Buon Natale… incanto, meraviglia e stupore ti accompagnino per sempre… che tu possa avere un cuore pieno d’amore, occhi raggianti per sognare ed ali per volare! Auguri.

Tanti auguri di Natale… che sia un Natale speciale e che faccia sognare. Ti auguro tante cose belle e brillanti più delle stelle. Tanti auguri di Natale!

Immagini di Natale per social e WhatsApp

Possiamo associare le frasi a qualche immagine, video o gif. Una scelta utile a rendere gli auguri più speciali e meno scontati, soprattutto oggi in tempi così duri segnati dalla pandemia. Vi proponiamo quindi una serie di immagini di Natale, alcune in tema Covid, che potete condividere sui social (Facebook o Instagram) o inviare via WhatsApp ai vostri cari. Di seguito una carrellata a cui attingere liberamente.

