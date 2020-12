Non è sempre facile trovare le parole giuste per scrivere un bigliettino o un messaggio per gli auguri di Natale. Oggi, a pochi giorni dall’arrivo del Natale 2020 e con la pandemia di Coronavirus ci tiene più lontani di quanto vorremmo, lo è ancora meno.

Abbiamo scelto per voi un serie di frasi da poter utilizzare così come sono o da modificare a piacimento, per poi inviarle attraverso i social, con un messaggio oppure un bigliettino scritto a mano.

Auguri di Buon Natale: le frasi d’autore

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.

(Papa Francesco)

Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. (Papa Francesco)

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore.

(Washington Irving)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!

(Gianni Rodari)

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia

(Byrn Rogers)

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia.” (Alda Merini)

Auguri di Buon Natale 2020

Auguri… che la serenità e la gioia possano far da contorno alle festività, donandoti la Pace che meriti! Auguri di Natale

– Auguri di Buon Natale, che la festa abbia inizio e che la gioia sia sempre nei vostri cuori!

– Auguri sinceri, che la festa abbia inizio… Che il Natale sia un periodo meraviglioso! Auguri di Buon Natale!

– Auguri di Natale sinceri e di uno splendido Anno Nuovo! Tanti Auguri

– Buon Natale dal profondo del mio cuore ti auguro un Felice e Buon Natale! Auguriiiiiiiiii

– Il Natale sia un momento di pace per tutti… Tanti auguri!

– Un Natale di gioia ti attende per festeggiare un meraviglioso Natale, tra mille dolcezze. Auguri di Buon Natale!

– Buon Natale, chiudi gli occhi e sogna, in un secondo ogni desideriosi può avverare! Auguri di un Super Natale!

– Auguri di Natale, tutto l’universo brama affinchè tu possa realizzare ogni tuo sogno! Buon Natale

– Buon Natale, tanti auguri! E’ il momento migliore per avverare ogni tuo sogno. Sii gioioso, positivo e felice. Ti auguro solo il meglio!

– Auguri di Natale e che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita. Tanti auguri di Buon Natale.

– Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale.

