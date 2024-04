Appartiene a un 64enne dell’agro aversano il corpo ritrovato questa mattina lungo la statale 7 bis (via Appia), nei pressi dello stir di Santa Maria Capua Vetere, al confine con il comune di San Tammaro. L’uomo avrebbe perso la vita dopo essersi appartato con una prostituta.

Santa Maria Capua Vetere, si apparta con una prostituta e muore

La vittima avrebbe accusato un malore per poi morire poco dopo. A lanciare l’allarme è stata la donna stessa, che prima dell’arrivo del 118 si è dileguata. I sanitari hanno constatato il decesso dell’uomo e poi hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari hanno effettuato i rilievi del caso. Sul posto anche il magistrato di turno e del medico legale per accertare il decesso. La macchina su cui la vittima si trovava si trovava in una stradina laterale sulla via Appia.