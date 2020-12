Ressa per i bonus spesa a Villaricca. In queste ore centinaia di persone stanno sfidando il freddo nell’area fiera, in corso Italia, per il ritiro del sussidio alimentare erogato dal comune. In zona si segnala circolazione in tilt, con decine e decine di auto imbottigliate nel traffico.

Villaricca, ressa per i bonus spesa: traffico in tilt

Scene simili si sono registrate in molti comuni dell’area nord. Ieri ad Afragola, all’esterno del comune. Oggi a Villaricca. Al momento sono un migliaiaio le persone in fila presso l’area fieristica per accaparrarsi i bonus spesa previsti per l’emergenza Covid. Si tratta di residenti che hanno perso il lavoro, oppure che percepiscono cassa integrazione o reddito di cittadinanza e non riescono a soddisfare il fabbisogno familiare con le entrate mensili di cui dispongono.

La ressa a Villaricca è stata documentata da molti automobilisti di passaggio e dagli stessi aventi diritto che sono in fila, in attesa del loro turno. Un esercito di bisognosi e disoccupati che in queste ore cercano di accaparrarsi un piccolo aiuto dallo Stato per rendere meno triste questo Natale 2020.

