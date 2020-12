Era nell’aria ma ora è ufficiale. E’ finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due prendono strade diverse.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”, ha scritto su Instagram il calciatore del Monza, spiegando come insieme a Melissa Satta abbiano deciso di rimanere “l’uno per l’altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”, nato nel 2014.

Divorzio tra Melissa Satta e Boateng

Anche la showgirl dopo poco ha condiviso un post ringraziando il marito. “Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello, Maddox”, ha scritto su Instagram Satta, ripubblicando la stessa foto e le stesse parole scelte dall’ex marito. Perché i due siano arrivati a maturare la decisione di un divorzio, non è stato chiarito. Ma il gossip li ha descritti come divisi da differenze inconciliabili, le stesse che ad inizio 2019 li hanno portati a separarsi già una prima volta.

