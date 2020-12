Drammatico incidente questa mattina a Bari, davanti alla Questura. Una persona sarebbe deceduta, mentre un’altra verserebbe in gravissime condizioni. A darne notizia il portale “Il Quotidiano Italiano – Bari”.

Bari, incidente davanti alla Questura: un morto

Secondo una prima ricostruzione, due agenti di Polizia, in sella a una motocicletta, si sono scontrati con una macchina guidata da una donna. La coppia di poliziotti aveva impegnato l’incrocio in corrispondenza del semaforo all’angolo tra piazza Massari e il lungomare Vittorio Veneto, proprio davanti al palazzo della Questura. L’impatto sarebbe stato inevitabile, probabilmente dovuto a questioni di precedenza non rispettate.

A seguito dello scontro, uno dei due agenti sarebbe morto sul colpo, nonostante i soccorsi immediati del 118. L’altro versa in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Di Venere. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza registate dalle telecamere della zona. Strada interdetta al traffico veicolare in questo momento.

