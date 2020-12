Campania verso la zona gialla. In attesa delle restrizioni per le festività natalizie, oggi, venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni arancioni. Solo l’Abruzzo non cambierebbe di colore.

Campania verso la zona gialla già da oggi

L’intera cartina dell’Italia oggi dovrebbe colorarsi di giallo, con la sola eccezione dell’Abruzzo che resterebbe ancora arancione. Toscana, Campania, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano dovrebbero passare in fascia gialla grazie agli ultimi dati relativi a Rt, ricoveri e numeri di contagi.

Diventare regione gialla significa un allentamento delle attuali restrizioni. La classificazione gialla darebbe il via libera agli spostamenti tra i Comuni. Inoltre, i servizi di ristorazione come bar, ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie e pasticcerie possono riaprire fino alle 18. Ad oggi sono limitati ad asporto e consegne a domicilio.

La curva dei contagi in regione da qualche giorno è scesa e i positivi sono tra i 900 e 1000 al giorno.Numeri confortanti in prospettiva di imminenti riapertura. La colorazione di giallo però potrebbe rivelarsi una beffa. La classificazione infatti potrebbe durare pochissimi giorni visto che dal 21 scatterebbero le restrizioni previste per le festività natalizie.