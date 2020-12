GIUGLIANO. C’è apprensione per un sacerdote a Giugliano, anche lui positivo al Covid e ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di don Maurizio Granara che per anni è stato alla parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria.

Don Maurizio positivo al Covid

Sulla pagina Facebook della chiesa un post ha avvisato i fedeli della positività al Covid di don Maurizio. “Uniamoci in preghiera per DON MAURIZIO, ricoverato per COVID e in terapia intensiva intubato” si legge sul social network.

Don Maurizio, prete della piccola casetta di Nazareth, per anni è stato parroco a Lago Patria prima dell’arrivo di don Rocco Barra.

“Ha fatto tanto per tutti noi e soprattutto per i più bisognosi il Signore deve dargli la forza di vincere questa brutta battaglia” scrive Roberto. In tanti in queste ore stanni pregando per lui.

