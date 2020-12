Chi è la Miss Italia 2020: Martina Sambucini è la vincitrice di Miss Italia 2020. Laziale di Frascati (ma è nata a Marino), 19 anni, è arrivata alla finale di questa 81esima edizione con la fascia di Miss Roma.

Un’edizione insolita quella di quest’anno andata in onda nel pomeriggio sul sito ufficiale, sul canale YouTube e sul profilo Facebook della manifestazione. Niente tv per questa edizione, dunque. Per la prima volta la manifestazione si è svolta a Roma, presidente di giuria Paolo Conticini. A condurre l’evento Alessandro Greco e Margherita Praticò.

Chi è Miss Italia 2020

Miss Italia 2020 ha lunghi capelli castani e occhi verdi, è alta 178 centimetri ed è diplomata al liceo linguistico. Martina ha conquistato la giuria (unica a decretare il verdetto vista l’assenza del televoto) capitanata dall’attore Paolo Conticini. Erano 22 le altre ragazze in gara. Al secondo posto si è classificata la romana Beatrice Scolletta (Miss 365, 25 anni, sposata e mamma di due bimbi), terza Alice Leone (Miss Liguria).

Queste le prime parole di Miss Italia 2020 Marina Sambucini: “Non ho tante parole al momento, sono molto emozionata, stento a crederci. Ringrazio tutti quanti per questa esperienza meravigliosa. Penso alla mia famiglia che era sicuramente in ansia, ho pensato subito a loro. Sono felice, spero di non deludere nessuno”.

In era Covid niente sfilata in bikini, ma due uscite sul palco: la prima con indosso top, leggings e sneakers, la seconda in abito da sera. La selezione è avvenuta attraverso un colloquio in cui le finaliste hanno raccontato di loro alla giuria (composta anche dalla criminologa Roberta Buzzone, da Miss Italia 1999 Manila Nazzaro, dal modello Akash Kumar, dalla fotografa Tiziana Luxardo, dal medico Raoul D’Alessio e dalla psicoterapeuta Maddalena Cialdella).

