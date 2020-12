“Pierpaolo è stata la mia comfort zone nella casa. Lui voleva un po’ di più e io mi sono tirata indietro, non mi sentivo di andare oltre”. Inizia così il racconto di Elisabetta Gregoraci del suo rapporto con Pierpaolo Pratelli al Grande Fratello Vip. La showgirl, sopite di Verissimo, si racconta a 360 gradi.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo

“Non mi sentivo di andare oltre, abbiamo anche litigato. Poi abbiamo trovato un equilibro. Il nostro rapporto è bello, sincero e puro. Mi sono frenata perché non mi sentivo di fare qualcosa in più, non mi sembra neanche il posto per fare qualcosa in più e non volevo rovinare quest’amicizia tra di noi. Vivere lì non è come vivere fuori. E’ stato un bel percorso insieme che è piaciuta tanto a noi e anche fuori. Ma è stata bella perchè il fatto che non sia nata una storia non ha rovinato il resto. E’ strano come in tutti questi anni non ci siamo mai incontrati. Non avevo mai sentito parlare di lui. Lui aveva fatto un’intervista in cui aveva detto “voglio conoscere Elisabetta”.

Anche il figlio Nathan gli ha chiesto di Pierpaolo e ha detto di essere stato geloso. “Mi dispiace perchè anche se non c’è niente di male, io lì non mi rendevo conto che ci siamo abbracciati così tante volte ma mi rendo conto che da fuori è molto di più. Anche se è una cosa bella, non c’è niente di male. Però il bimbo ha un po’ sofferto di questa cosa”.

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip e torna a casa: chi c’era ad attenderla

continua a leggere su Teleclubitalia.it