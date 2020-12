E’ tornata a casa Elisabetta Gregoraci. Dopo la decisione di lasciare il Grande Fratello, la showgirl aveva un unico obiettivo: riabbracciare suo figlio Nathan Falco.

Durante la sua esperienza al GFVip è stato un pensiero fisso ed è proprio per lui che ha scelto di non proseguire il suo percorso nella casa, dopo la notizia del prolungamento del programma. Elisabetta non è ancora tornata in possesso dei suoi profili social: “Sarà ancora off per alcuni giorni”, ma il suo profilo staff ha pubblicato su Instagram lo scatto del tanto desiderato e tenero abbraccio con Nathan.

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa

Sono stati parecchi i momenti in cui Elisabetta Gregoraci ha sentito la mancanza del figlio Nathan Falco. Durante un confronto con i compagni, Elisabetta aveva svelato di avere rischiato di non partire. “Quando gli ho detto del Grande Fratello…mi viene da piangere…Mi ha detto ‘Ma quanti giorni stai, mamma?’”. La ex moglie di Briatore si è quindi fermata per qualche istante per ritrovare il controllo e poi ha ammesso di essere stata titubante fino alla fine prima di decidersi a partire.

“È forte, è un bambino molto indipendente ma l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua avevo deciso di non partire più. ‘Non andare via, mamma’. Perché non è un bambino che dimostra, lui si tiene tutto dentro. Mi ha abbracciato e mi detto ‘Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti’. Lì sono morta. Però quando l’ho sentito 20 giorni fa era sereno”.

Nella puntata di lunedì 7 dicembre, Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente lasciato il GFVip. Raggiunto Alfonso Signorini in studio, l’ex concorrente ha ripercorso con le immagini il suo percorso nella casa, emozionando tutto lo studio. Elisabetta si è rivista nei racconti fatti in confessionale, in particolare alcuni molto sofferti sulla scomparsa dalla mamma.

