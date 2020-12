Afragola. Accelera in curva e va a finire contro un’auto. Il passeggero che siede accanto al conducente filma con il cellulare tutta la scena, anche quando si allontanano dall’abitacolo.

Afragola, si filmano mentre fanno incidente a folle velocità

E’ succedo ad Afragola. Il video è stato pubblicato ieri, 10 dicembre, dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, sulla sua pagina Facebook, dopo la segnalazione di un cittadino.

Dal filmato si vede chiaramente il conducente di un’utilitaria accelerare mentre svolta in una traversa e finire nel giro di pochi istanti contro un’auto parcheggiata. I due sembrano non aver riportato ferite gravi e subito abbandonano l’auto. Per fortuna non c’erano passanti in quel momento né erano presenti passeggeri nell’altra auto. L’intera scena è stata filmata con un telefonino dal un ragazzo che sedeva sul lato passeggero.

Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram “Welcom to Favelas”, noto agli utenti per gli incidenti più assurdi che regolarmente vengono postati in pagina. Quello di Afragola è diventato in poco tempo virale sul social network. “Irresponsabili e pericolosi”, è il commento che accompagna il filmato pubblicato da Borrelli. Tanti gli utenti che esprimono indignazione e incredulità per un gesto così folle.

continua a leggere su Teleclubitalia.it