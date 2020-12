È giallo nella notte ad Aversa: una ragazzina di 17 anni è stata sorpresa a vagare nuda tra le strade deserte. A salvarla alcuni agenti del commissariato locale durante un controllo.

Aversa, 17enne sorpresa a girare nuda per le strade della città

Erano da poco passate le tre quando i poliziotti hanno avvistato la 17enne senza vestiti e in evidente stato confusionale mentre passeggiava lungo Viale della Libertà. Gli agenti delle forze dell’ordine l’hanno subito notata. Così come racconta Edizione Caserta, l’hanno presa in custodia e hanno poi contattato i genitori, del tutto ignari di quanto stesse accadendo.

La giovane sta bene. La madre ha riferito agli agenti che prima di ieri non era mai accaduto nulla di simile: la 17enne è stata comunque portata all’ospedale Moscati di Aversa. Era ancora impaurita e in stato confusionale ma le sue condizioni non erano preoccupanti. Gli agenti hanno avviato un’indagine per capire se la ragazza sia vittima di violenze fisiche o psicologiche.

continua a leggere su Teleclubitalia.it