GIUGLIANO. La nomina di due nuovi assessori e l’assegnazione delle deleghe ha scatenato le reazioni dell’opposizione. C’è chi come Paolo Conte, consigliere di minoranza, definisce uno “schiaffo all’agricoltura” l’assenza di un assessore al ramo e chi come Italia Viva attacca l’amministrazione per le nomine e gli incarichi dati a persone vicine al centrodestra.

Per il consigliere Conte “In un territorio dove insistono più di 600 imprese agricole, si sarebbe dovuta prestare particolare attenzione alle stesse che rappresentano comunque più del 6% del numero totale di quelle che insistono sul nostro territorio. L’agricoltura non è il mercato ortofrutticolo. Sono cose diverse. Così come non va confuso il commercio con le attività produttive, peraltro anch’esse assenti dalle deleghe attribuite e così per la zona A.S.I”.

Le accuse di Italia Viva

Questo invece il comunicato di Italia Viva. “Prendiamo atto che con la nomina dell’Assessore Tonia Limatola (in quota centrodestra) e dell’affidamento dell’incarico di supporto Ufficio di Piano (di fatto, un incarico di forte impatto politico) ad altro esponente della coalizione di centrodestra, ovvero al dott. Vincenzo Mauriello (già assessore della Giunta Poziello), quella che si è presentata alla città come una coalizione marcatamente sbilanciata a sinistra, oggi, assume una forma ibrida, dove le contrapposizioni ideologiche e le insovrapponibili idee programmatiche difficilmente potranno trovare una sintesi politica.