Si cominciano a contare i danni dopo l’ondata di maltempo che ha travolto l’area nord di Napoli in queste ore. A Giugliano, in via Reginelle, Licola, al confine con il comune di Pozzuoli, si è aperta una voragine a bordo carreggiata. Per fortuna non ci sono feriti.

Giugliano, si apre una voragine in via Reginelle. Municipale sul posto

L’enorme buca è comparsa questa mattina, ai margini di un campo agricolo. Immediatamente sono state allertate le autorità competenti. Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Polizia Municipale. Da un primo sopralluogo, lo sprofondamento del manto stradale è dovuto ad inflitrazioni d’acqua piovana ma spetterà ai Vigili de Fuoco e ai responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune fare un’esatta stima dei danni e risalire alle cause dell’incidente. Disagi anche per i residenti, alcuni dei quali non potrebbero accedere con l’auto alle rispettive abitazioni per ragioni di sicurezza. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: Facebook

