Reddito di Cittadinanza dicembre: quando avverrà il pagamento? Sono in tanti a chiederselo e soprattutto se avverrà in anticipo per le festività di Natale. Dopo il pagamento della mensilità di novembre, la ricarica di dicembre è molto attesa in quanto arriva a ridosso delle feste di Natale, quando il sostegno sarà utile anche per acquistare qualche regalo e per organizzare il Natale.

Se l’INPS dovesse seguire le solite tempistiche per la ricarica, il pagamento arriverebbe dopo le feste di Natale: solitamente, infatti, il Reddito di Cittadinanza viene pagato tra il 26° e il 27° giorno di ogni mese.

Guardando a quanto succede ogni mese, quindi, non sembrano esserci possibilità riguardo al pagamento del Reddito di Cittadinanza di dicembre prima delle feste di Natale. Tuttavia, c’è il precedente dello scorso anno che fa ben sperare.

Reddito di Cittadinanza di dicembre in anticipo?

Lo scorso anno l’INPS si rese protagonista di un annuncio a sorpresa riguardo al pagamento del Reddito di Cittadinanza. Consapevole dell’importanza dell’aver a disposizione il sostegno prima delle feste natalizie, infatti, l’Istituto comunicò di voler anticipare l’arrivo della ricarica di dicembre di qualche giorno.

“Stiamo lavorando per anticipare il pagamento del Reddito di Cittadinanza”; così la pagina Facebook Inps per la Famiglia diede l’annuncio che tutti i beneficiari aspettavano con ansia. E la promessa venne mantenuta: nel 2019, infatti, l’elaborazione delle domande fu terminata il 18 dicembre, mentre la ricarica venne effettuata a tutti gli aventi diritto entro la giornata del 20 dicembre.

Al momento non ci sono notizie a riguardo se anche quest’anno sarà così. L’ufficialità riguardo all’anticipo del pagamento arriverà solamente nelle prossime settimane. La notizia verrà data dai canali ufficiali dell’Istituto.

Reddito di Cittadinanza di dicembre: chi è sicuro di riceverlo in anticipo

C’è però una categoria di beneficiari del Reddito di Cittadinanza che è sicura di ricevere la mensilità di dicembre in anticipo: si tratta di coloro che il mese prossimo inizieranno il secondo periodo di fruizione del beneficio, in quanto a novembre hanno presentato domanda di rinnovo.

Come noto, infatti, il Reddito di Cittadinanza può essere percepito per un massimo di 18 mensilità (sempre che nel frattempo continuano ad essere soddisfatti i requisiti patrimoniali e reddituali).

Per questo motivo, ad ottobre è stato tolto il Reddito di Cittadinanza a coloro che lo percepivano da maggio 2019; questi, però, hanno potuto già dal mese successivo fare domanda di rinnovo. L’esito di questa richiesta è atteso per la seconda metà di dicembre: e come successo a novembre per i rinnovi presentati ad ottobre, anche per questi la prima mensilità del RdC – che poi sarebbe la diciannovesima – dovrebbe arrivare intorno al 15 del mese (sempre se ovviamente l’esito della domanda sarà positivo).

Per questi, quindi, c’è la certezza – o quasi – che il Reddito di Cittadinanza atteso a dicembre arrivi in tempo per Natale.

