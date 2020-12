Il Coronavirus miete ancora vittime. E’ morto il dottor Francesco Vista, medico impegnato in prima linea contro il Covid.

Covid nel Casertano, muore il dottor Francesco Vista

A darne notizia del decesso il sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella. Medico di base, in servizio presso il presidio territoriale di guardia medica locale, era risultato positivo al Coronavirus. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Lascia la moglie, la dottoressa Rosanna Martino, e due figli.

“Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie, dott.ssa Rosanna Martino e dei due figli, a cui va il nostro più sentito cordoglio e ricordiamo il dottore, sia come professionista di grande calibro, che esercitava la sua professione sempre con estrema umanità e con la massima disponibilità per i suoi pazienti, schierato nell’ultimo periodo anche nella lotta al covid, che come padre e marito esemplare”, scrive il sindaco su Facebook esprimendo vicinanza alla famiglia.

“Il nostro concittadino si unisce purtroppo alla troppo lunga lista degli operatori sanitari, indispensabili ed essenziali per la lotta al covid ma che purtroppo, inevitabilmente, ne diventano a loro volta vittime. La nostra gratitudine e stima, per tutti coloro che sono impegnati in prima linea per cercare di combattere questa emergenza sanitaria, non sarà mai abbastanza”, conclude il primo cittadino.

