Tragico incidente nella notte sulla statale 7 bis, un 45enne perde la vita. E’ accaduto nei pressi dell’uscita Villa Literno dell’asse mediano. Un uomo di 45 anni, secondo quanto riporta vocediNapoli, è deceduto in seguito allo schianto avvenuto contro il guard rail. L’auto, a seguito dell’impatto, sarebbe andata in fiamme e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Incidente Villa Literno: muore a 45 anni

Sul posto sono giunti i soccorsi e i Carabinieri della compagnia di Casal Di Principe. Ancora accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Non si sa se il conducente abbia perso il controllo del veicolo o sia accaduto altro.

In auto con la vittima c’era un altro passeggero che è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

