San Marcellino. La città piange Agnese Abategiovanni stroncata all’età di 32 anni a causa della leucemia. La giovanissima lottava da tempo contro la malattia. Purtroppo nella giornata di oggi il cuore di Agnese ha smesso di battere.

Dopo la tragica notizia, che in poche ore ha fatto il giro dei social, in molti, tra amici, parenti e colleghi di lavoro hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare la giovane residente nel comune di Sa Marcellino.

Questo il post di un’amica su Facebook:

“San Marcellino ha perso un altro fiore più bello. La famiglia Abategiovanni piange la prematura scomparsa della cara Agnese, spentosi all’età di 32 anni…

Un lutto del genere colpisce i cuori di tutta quanta la comunità che unanime offre preghiere di suffragio per la sua anima e per i suoi cari,affranti e inconsolabili. Vola in alto, anima bella…Riposa in pace… Rip in pace Agnese Abategiovanni”.

